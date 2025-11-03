Futebol feminino: Benfica goleia e mantém-se líder isolado da Liga
Caroline Moller e Carole Costa «bisam» no triunfo por 5-0 sobre o Marítimo
Caroline Moller e Carole Costa «bisam» no triunfo por 5-0 sobre o Marítimo
O Benfica aplicou uma goleada ao Marítimo, no encontro da quinta jornada do campeonato nacional de futebol feminino.
Com o objetivo de aproveitar o desaire do Sporting, que perdeu na receção ao Torreense, as águias entraram bem no jogo e chegaram ao intervalo a vencer pela margem mínima, mas a segunda parte é que se revelou avassaladora.
Caroline Moller fez o «bis» aos 49 minutos e, tendo em conta que as insulares estavam a jogar com menos um elemento (expulsão de Sara Ferreira aos 36 minutos), a vantagem dilatou-se com alguma naturalidade. Nycole Raysla fez o 3-0 pouco depois e houve ainda tempo para Carole Costa também «bisar», com golos aos 84 e aos 90+2 minutos.
Este resultado deixa o Benfica na liderança isolada da Liga, com três pontos de vantagem para o Sporting e seis sobre o Valadares Gaia.