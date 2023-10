O jogo entre o Benfica e as alemãs do Eintracht Frankfurt, da terceira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões feminina de futebol, vai realizar-se no Estádio da Luz, em Lisboa, anunciou esta quarta-feira o tricampeão português.

O encontro, agendado para 13 de dezembro, às 20:00, será o primeiro que a equipa feminina do Benfica vai jogar no Estádio da Luz na principal prova europeia de clubes, na qual se vai estrear em 14 de novembro, no reduto do Barcelona, campeão em título, antes de receber as suecas do Rosengard, em 22.

O recinto das águias detém o recorde de assistência de um jogo de futebol feminino em Portugal, com 27.221 espetadores, registado num dérbi com o Sporting, em 26 de março, para Liga, que a equipa ‘leonina’ venceu por 1-0.