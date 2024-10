A equipa feminina do Benfica venceu o Marítimo, este sábado, no Seixal, por 2-0 e, na abertura da 5.ª jornada do campeonato que lidera com o máximo de 15 pontos, com cem por cento de vitórias. Um jogo que ficou marcado por dois golos anulados e uma suspeita de nova lesão grave de Pauleta.

Cinco dias após o triunfo sobre o Sporting, em Alvalade, na quarta ronda, as encarnadas repetiram o resultado, num jogo em que inauguraram o marcador logo aos seis minutos, por intermédio da canadiana Marie Alidou.

A partida ficou marcada, depois, com nova lesão de Pauleta. A jogadora espanhola caiu sozinha, aos 32 minutos, e deixou as companheiras apreensivas no relvado, com Carole a levar as mãos à cabeça. Pauleta acabou por deixar o relvado de maca, em sofrimento, cedendo o lugar a Anna Gasper.

A jogadora espanhola tinha regressado aos relvados em fevereiro, depois de ter estado quase um ano fora da competição devido a uma lesão grave no joelho esquerdo.

Retomado o jogo, depois de muito desperdício, incluindo dois golos anulados com polémica, o Benfica só conseguiu chegar ao segundo golo já na segunda parte, aos 60 minutos, por intermédio da espanhola Cristina Martin-Prieto.

A avançada contratada ao Sevilha apontou o sexto golo em cinco jogos no campeonato, tento faturado em todos, e o 12.º pela equipa comandada por Filipa Patão, em onze jogos.

Com esta vitória, o Benfica reforça a liderança, passando a somar 15 pontos, mais três do que o Sp. Braga que, também só com vitórias, vista o Estoril na próxima segunda-feira.