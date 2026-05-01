Futebol feminino: Benfica vence dérbi e continua imbatível na Liga
Águias levam a melhor sobre o Sporting por 3-1, perante mais de 12 mil adeptos no Estádio da Luz
Poucos dias após confirmar a conquista do hexacampeonato nacional, a equipa de futebol feminino do Benfica recebeu e venceu o Sporting por 3-1, no encontro da 17.ª jornada da Liga.
O Estádio da Luz recebeu o dérbi eterno, ainda que em jogo não estivesse grande coisa, já que as águias são campeãs nacionais e o Sporting procurava apenas agarrar-se ao segundo lugar, que lhe garante a presença na fase de qualificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada.
Dentro de campo, as águias entraram melhor e colocaram-se em vantagem logo aos cinco minutos, com um belo golo de Marit Lund. Na sequência de um lance algo atabalhoado dentro da área leonina, a bola chegou aos pés da lateral, que rematou em jeito para o 1-0. A guardiã do Sporting ainda tocou na bola, antes desta beijar as redes.
Seguiu-se um autêntico amasso do Benfica, contrariado apenas por algumas investidas do Sporting, através de contra-ataques comandados por Telma Encarnação. Nota para a segurança de Wozniak entre os postes, sendo que as leoas acabaram por chegar ao empate em cima do minuto 45.
Joana Martins colocou a bola no interior da área, Lúcia Alves não conseguiu cortá-la de forma eficiente e Mackenzie Cherry desviou-a do alcance da guarda-redes. Um lance algo caricato e que chegou contra a corrente do jogo. Ora, antes do apito do árbitro, as águias voltaram a marcar.
Chamada a rever as imagens no monitor, a árbitra assinalou penálti por mão na bola de Joana Martins. Da marca dos onze metros, Carole Costa não tremeu e colocou o nome na lista de marcadores. São dez golos para a internacional portuguesa e melhor marcadora da prova.
Na segunda parte, mais do mesmo. O Benfica esteve quase sempre por cima, não permitiu grandes ocasiões de perigo às adversárias e acabou por chegar ao terceiro golo, já nos minutos finais. Chandra Davidson tinha entrado há poucos minutos, mas foi o suficiente para fazer o gosto ao pé. Uma finalização de pé esquerdo e algo feliz, já que a bola toca numa defesa antes de entrar na baliza.
Com este resultado, as águias têm agora 11 pontos de vantagem para as leoas na classificação e o sonho do Torreense com o segundo lugar mantém-se vivo.