O Benfica deslocou-se até ao recinto do Racing Power e venceu por 2-0 e somou assim a oitava vitória em oito jogos, no campeonato nacional de futebol feminino.

No Estádio do Jamor, os golos chegaram apenas no segundo tempo, com destaque para Chandra Davidson, que assinou o 1-0 e assistiu Jody Brown para o segundo, aos 64 minutos.

Este resultado deixa as comandadas de Filipa Patão na liderança isolada da classificação, com cinco pontos de vantagem para o Sp. Braga e seis para o Sporting, ambas as equipas com menos um jogo.

Já na manhã deste sábado, as leoas levaram a melhor sobre o Valadares Gaia, num jogo marcado pelo golo solitário de Rita Fontemanha, aos 22 minutos.