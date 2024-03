O Benfica venceu o Sporting por 1-0 e adiantou-se nas meias-finais da Taça de Portugal feminina.

O jogo foi animado e teve alternâncias de ascendente e inúmeras oportunidades. As águias começaram melhor, mas a partir dos 10 minutos a equipa leonina começou a ser mais perigosa e aos 14 minutos Olivia Smith quase inaugurou o marcador para as visitantes.

Depois, as comandadas de Filipa Patão voltaram a assumir o comando do jogo e o golo da internacional portuguesa e ex-Sporting Carole Costa, aos 33 minutos, foi a consequência natural disso.

O Sporting reagiu bem ao golo sofrido e pouco depois Olivia Smith, uma das melhores do Sporting, acertou no poste esquerdo da baliza de Lena Pauels.

Na segunda parte, o jogo continuou animado, mas teve também muitas paragens, por força de lesões que levaram Mariana Cabral a ter de fazer três alterações forçadas que tiveram belos momentos de fair-play.

O Sporting esteve muito perto de empatar por Ana Capeta aos 62 minutos num lance em que Lena Pauels, guarda-redes do Benfica, mostrou elasticidade.

Escassos dias após o exigente jogo da segunda mão dos quartos de final da Champions com o Lyon, parecia faltar alguma frescura às encarnadas, que ganharam novas energias aos 78 minutos, quando Filipa Patão fez quatro substituições de uma assentada.

Com sangue novo, o Benfica cresceu e esteve muito perto do segundo golo em duas ocasiões, mas o Sporting também nunca desistiu de ir em busca do empate que levaria tudo igual para a segunda mão.

O segundo jogo da meia-final da Taça de Portugal está marcado para 21 de abril. A outra meia-final opõe Sp. Braga e Racing Power, que empataram a zeros na primeira mão.