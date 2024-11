O dérbi entre Benfica e Sporting em futebol feminino vai jogar-se no Estádio da Luz.

A notícia foi dada pelas águias nas redes sociais, sendo que o encontro está marcado para 2 de fevereiro e é referente à 15.ª jornada do campeonato nacional.

Com nove jogos disputados, até ao momento, as águias lideram com 27 pontos, mais dois do que o Sp. Braga e mais seis do que o Sporting, ainda que as leoas tenham um jogo a menos.