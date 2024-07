Kika Nazareth trocou o Benfica pelo Barcelona e recorreu às redes sociais para despedir-se dos encarnados. A jovem internacional portuguesa partilhou um vídeo onde estava emocionada a dirigir-se aos adeptos, mas também deixou uma mensagem escrita.

«Não sei bem o que sentir e muito menos como me expressar. Na falta de palavras fico-me pelas pessoas, pelos momentos e memórias, os sorrisos, os beijinhos e os abraços. Não foram sei anos, mas sim uma vida toda, ainda que seja curta. E para a vida toda será», começou por escrever.

«Nasci, cresci, chorei, aprendi e ensinei, cantei, abracei, sorri e vivi, diariamente, vestida de vermelho e branco. E que sorte foi a minha. Tornei-me numa jogadora e, sobretudo, numa pessoa muito melhor. Levo comigo esta paixão, que é especialmente única, seja para onde for. Saio a sorrir porque é assim que o Benfica me faz sentir. Eternamente grata a ti, Benfica. Eternamente grata a vocês, Benfiquistas. E amei o Benfica e nunca nada me faltou. Obrigada e até já», concluiu.

Recorde-se que Kika, de 21 anos, vai alinhar numa das maiores potências do futebol feminino – com contrato até 2028 – e torna-se na transferência mais cara do futebol português, ao render 500 mil euros ao Benfica.