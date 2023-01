O Benfica, o Sp. Braga e o Sporting golearam neste domingo os seus adversários no primeiro jogo da segunda volta da liga feminina de futebol.

Os três primeiros classificados do campeonato cumpriram o que se esperava deles, vencendo de forma folgada os respetivos encontros.

O líder Benfica foi à Madeira vencer o Marítimo por 4-1, com bis de Cloé Lacasse e golos de Nycole Raysla e Lara Martins. Telma Encarnação apontou o golo das madeirenses.

Já o Sp. Braga, segundo classificado, recebeu o Amora, lanterna-vermelha da competição e goleou por 5-0, com golos de Caroline Kehrer (2), Beatriz Fonseca, Carolina Mendes e Joline Amani.

O Sporting, por seu turno, levou a melhor sobre o Atl. Ouriense por 4-1. Ana Teles, Cláudia Neto e um bis de Diana Silva permitiram o triunfo diante de um adversário que marcou por Jéssica Pastilha.

Estes resultados mantém o Benfica destacado na frente, com 36 pontos, só com vitórias; o Sp. Braga é segundo com 28 pontos somados, enquanto o Sporting tem 26.

Todos os resultados da 12.ª jornada:

Marítimo-Benfica, 1-4

Sp. Braga-Amora, 5-0

Sporting-Atl. Ouriense, 4-1

Lank Vilaverdense-Valadares Gaia, 2-1

Clube Albergaria-Torreense, 1-1

Damaiense-Famalicão, 3-1