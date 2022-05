O Benfica anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com a futebolista Andreia Faria, até 2024.

A média, que integra as convocadas para o Europeu feminino de futebol, apontou à conquista do tricampeonato e mostrou-se orgulhosa por prolongar o vínculo com o emblema da Luz.

«É um orgulho poder prolongar o contrato com esta grande instituição que é o Benfica. Espero ficar muitos mais anos, porque é o meu clube do coração e que adoro representar», afirmou a jogadora de 22 anos à televisão do clube depois da celebração do contrato, que contou com a presença do presidente Rui Costa.

Andreia Faria está no Benfica desde 2018/19, onde chegou oriunda do Vilaverdense. Na última época, disputou 33 partidas e marcou dois golos.