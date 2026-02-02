Futebol Feminino
OFICIAL: Benfica reforça plantel feminino com média até 2029
Zoe Matthews chega por empréstimo até ao final da época, com opção de compra já exercida
O Benfica anunciou esta segunda-feira a contratação de Zoe Matthews, jovem média norte-americana de 18 anos, que reforça a equipa feminina das Inspiradoras por empréstimo até ao final da presente temporada.
O clube da Luz informou ainda que já exerceu a opção de compra, garantindo a jogadora até 2029.
Internacional pelos escalões jovens dos Estados Unidos, Zoe Matthews chega proveniente do Houston Dash, depois de ter representado, na primeira metade da época 2025/26, os espanhóis do DUX Logroño.
