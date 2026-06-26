A ligação entre o Benfica e Carole Costa chega ao fim. O clube da Luz anunciou, esta sexta-feira, que a defesa-central termina contrato na próxima terça-feira, dia 30 de junho, colocando um ponto final numa passagem de seis temporadas ao serviço das encarnadas.

Aos 36 anos, a internacional portuguesa, uma das capitãs das águias, despede-se depois de integrar todas as campanhas que culminaram na conquista do hexacampeonato nacional, sendo uma das seis jogadoras presentes em todos os títulos conquistados entre 2020/21 e 2025/26.

No total, Carole Costa deixa o Benfica com um palmarés recheado, ao qual juntou ainda duas Taças de Portugal, duas Supertaças e cinco Taças da Liga.

De águia ao peito somou 188 jogos oficiais e apontou 35 golos, números pouco habituais para uma defesa-central. Na última temporada voltou a destacar-se no capítulo ofensivo, ao marcar dez golos na Liga BPI.