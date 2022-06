O Benfica anunciou esta quinta-feira a renovação com a portuguesa Daniela Santos até 2025.

A jogadora de 21 anos chegou à ao clube da Luz em 2018 para jogar pela equipa Sub-19, tendo vencido o campeonato nacional de juniores na temporada 2018/19. Esta temporada disputou nove encontros pela equipa principal que conquistou o campeonato nacional.

Em declarações à BTV, Daniela Santos revela que apesar que estar a «viver um sonho», sabe da exigência de jogar no Benfica: «Ser campeã foi um sonho e ter estado aqui desde o início também. No primeiro ano fomos campeãs Sub-19 e assim já fui campeã nos dois escalões. Estando no Benfica o objetivo é ganhar, não podemos ter outro tipo de pensamento. Espero que seja uma carreira de muitos títulos.»

«Os adeptos podem sempre esperar o máximo de mim. Vou dar tudo em campo», concluiu.