Jéssica Silva rescindiu com o Benfica «de comum acordo», informou o clube encarnado e acrescenta que a atleta vai representar os norte-americanos do Gotham FC.



«O Sport Lisboa e Benfica e Jéssica Silva decidiram de comum acordo colocar um ponto final na sua ligação contratual, com a futebolista a seguir agora para uma nova etapa da sua carreira», lê-se na nota publicada pelas águias.



A internacional portuguesa vai assinar pelo Gotham FC «através da parceria existente entre o Benfica e o campeão de 2023 da NWSL», explicam os encarnados.

A saída de Jéssica Silva junta-se às de Kika Nazareth, Ana Seiça, Paige Almendariz, Valéria Cantuário, Sílvia Rebelo e Marta Cintra.



Refira-se que já durante a época anterior, a avançado tinha perdido espaço nas opções de Filipa Patão, técnica com quem chegou a ter alegadamente um desentendimento. Já no arranque de 2024/25, Jéssica Silva não integrou a convocatória do Benfica para o torneio do Algarve.