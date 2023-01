Depois do jogo da Taça de Portugal, Benfica e Sporting vão voltar a defrontar-se para a Taça da Liga. Na sequência da goleada (5-0) sofrida na Luz e em véspera de novo duelo, a treinadora do clube verde e branco frisou que «não vai colocar um autocarro» frente às águias.



«Sabemos que nada ficará decidido na quarta-feira, mas, se me perguntam se vamos ao Seixal colocar um autocarro [em frente à baliza], seguramente que não vamos. O que vamos é tentar fazer aquilo que entendemos que é a melhor estratégia para o jogo, que tem muito a ver com a nossa forma de jogar, de atacar, fazer com que as nossas equipas evoluam e as jogadoras cresçam», asseverou Mariana Cabral, citada pela Lusa.



A técnica leonina assumiu que «correu tudo mal» no último sábado, mas que a equipa vai «obviamente dar uma resposta» e «melhorar em vários aspetos».



«Ninguém gosta de perder por um resultado tão expressivo, nem de trabalhar depois desse resultado. Não é fácil, mas senti que as jogadoras estão determinadas para dar outra resposta», afirmou.

O Sporting visita o Benfica na quarta-feira, em partida da primeira mão das meias-finais da Taça da Liga feminina de futebol com início marcado para as 19h45, no Seixal.

A segunda mão está prevista para 8 de fevereiro, na Academia Sporting, em Alcochete.