O Sporting impôs neste domingo a primeira derrota do Benfica em competições nacionais esta época, ao vencer o dérbi disputado no Estádio da Luz por 1-0, no dia em que foi batido o recorde de maior assistência de sempre no futebol feminino em Portugal.

Foram 27.221 os espectadores que estiveram nas bancadas do Estádio da Luz, quase o dobro da lotação máxima anterior, que também tinha sido num dérbi disputado no Restelo, em 2019.

Agora, quase 30 mil pessoas assistiram a um jogo histórico, no qual o Sporting impôs a primeira derrota ao Benfica esta época, em competições nacionais.

Ao sexto dérbi do ano, a equipa orientada por Mariana Cabral venceu o rival, com o único golo da partida a ser apontado por Maiara Niehues, aos 63m.

Depois de uma primeira parte sem grandes oportunidades, o Benfica até estava a ser mais perigoso no segundo tempo, Seabert já tinha negado o golo ao Benfica duas vezes e até ao final da partida ainda fez mais um par de defesas que travaram a intenção das encarnadas.

Este resultado não coloca em causa a liderança do Benfica, que continua a ter nove pontos de vantagem sobre o Sp. Braga, que agora tem a companhia do Sporting no segundo lugar, ambas as equipas com 39 pontos.

Quer isto dizer que o Benfica mantém a hipótese de ser campeão na próxima jornada, quando visitar o Sp. Braga.