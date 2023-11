O Sporting venceu o dérbi de futebol feminino com o Benfica por 3-1 e está agora a apenas dois pontos do líder do campeonato, que sofreu a primeira derrota na Liga.

No Seixal, a equipa leonina entrou praticamente a vencer. Diana Silva, logo aos dois minutos, inaugurou o marcador de cabeça, após um pontapé de canto.

Perto da meia hora de jogo, Catarina Amado perdeu a bola para Jacynta Gala. Lena Pauels ainda defendeu o remate da jogadora do Sporting, mas na recarga Cláudia Neto fez mesmo o 2-0.

Em cima do intervalo, o Benfica reduziu. Seabert derrubou Jéssica Silva dentro da área e a árbitra assinalou penálti para as águias. Encarregue da marcação, Carole Costa não tremeu e fez o 2-1.

Ao intervalo, Filipa Patão lançou Kika Nazareth e Ucheibe no encontro, mas foi o Sporting que voltou a marcar. Ana Capeta, que estava em campo há poucos minutos, recebeu à entrada da área. A defesa encarnada foi algo passiva e a avançado aproveitou para atirar para o 3-1.

O Benfica respondeu e ainda introduziu a bola na baliza verde e branca. Ucheibe cabeceou de forma certeira, mas o golo acabou por ser anulado no VAR devido a uma falta de Alidou sobre Olivia Smith.

Até final, Mariana Cabral viu o cartão vermelho direto e foi expulsa. Ainda assim, foi mesmo o Sporting a vencer o dérbi de futebol feminino. A equipa leonina soma agora 19 pontos e está a apenas dois do líder Benfica, que tem 21 pontos.

Diana Silva inaugurou o marcador no Benfica Campus 🔥 #SLBSCP pic.twitter.com/cXvSoPvQ9Y — Sporting CP Futebol Feminino (@FutFemSCP) November 26, 2023