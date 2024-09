O Benfica, detentor da Taça da Liga feminina, apenas poderá cruzar destinos com o Sporting na final.

O sorteio realizado nesta sexta-feira ditou que as águias jogarão com o Marítimo nos quartos de final, a 15 de dezembro. Caso sigam para as meias-finais, as detentoras do troféu medirão forças com Torreense ou Racing Power.

Já o Sporting, ainda aguarda por adversário nos «quartos» – Valadares Gaia ou Clube de Albergaria – enquanto nas meias-finais poderá jogar com Damaiense ou Sp. Braga.

A eliminatória que antecederá a final será disputada a duas mãos, a 22 de janeiro e 12 de fevereiro de 2025.

O Benfica venceu quatro das cinco edições da Taça da Liga feminina, em 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2023/22.

Em 2021/22, este troféu foi conquistado pelo Sp. Braga.