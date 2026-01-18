Taça feminina: Benfica vence Torreense e segue para as meias-finais
Foi preciso jogar o prolongamento para definir o vencedor da partida
A equipa feminina do Benfica segue na Taça de Portugal, mas não sem passar alguns calafrios. As águias venceram o Torreense por 3-2, após prolongamento, no estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.
A equipa do treinador Ivan Baptista marcou primeiro, aos 18 minutos, por intermédio de Anne Gasper. O Torreense empatou a abrir a segunda parte, aos 49 minutos. Aos 60m, a formação da casa fez a reviravolta por Seelenfreund, de grande penalidade.
No minuto seguinte, entrou em campo a figura do jogo - Caroline Mueller. Empatou o jogo aos 66 minutos, levando o jogo a prolongamento. Aos 105, a dinamarquesa fez o 3-2, a responder a um cruzamento vinda da esquerda.
Desta forma, o Benfica fecha as meias-finais da competição. Vai defrontar o Sp. Braga, enquanto V. Guimarães e FC Porto duelam na outra meia-final.