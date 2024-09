O Benfica deslocou-se até ao Estádio António Coimbra da Mota e goleou o Estoril por 4-1, no jogo a contar para a segunda jornada do campeonato de futebol feminino.

Destaque claro para o «bis» de Cristina Martin-Prieto, que assinou um belo golo aos 83 minutos, depois da jogada de Nicola Raysla. Além da jogadora espanhola, Daniela Santos e Christy Ucheibe assinaram os restantes golos da formação encarnada.

Veja aqui o belo golo de Martín-Prieto frente ao Estoril:

Já o Sporting visitou o terreno do Famalicão e saiu vitorioso por 3-1, graças a uma excelente segunda parte das comandadas de Mariana Cabral.

Andreia Bravo colocou as leoas a vencer em cima do intervalo e já na segunda parte, depois do golo da igualdade, Ana Capeta finalizou um excelente lance coletivo, após o passe de calcanhar, de Telma Encarnação. Aos 90 minutos, Geórgia Eaton-Collins fechou o resultado em 3-1.

Veja aqui o golo de Ana Capeta na vitória do Sporting:

As duas equipas preparam agora os respetivos compromissos para a Liga dos Campeões, com o Benfica a entrar em campo na quarta-feira, frente ao Hammarby e o Sporting na quinta-feira, diante do Real Madrid.

Ambos os encontros são a contar para a primeira mão da última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.