O Benfica foi a casa do Hammarby vencer por 2-1, na primeira mão da ronda de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina.

RECORDE AQUI O FILME DO JOGO.

Num relvado sintético e perante milhares de adeptos suecos, as comandadas de Filipa Patão deslocaram-se até ao norte da Europa e desde cedo se percebeu que a tarefa de bater a formação sueca não ia ser fácil.

Aos 15 minutos, a equipa da casa adiantou-se no marcador, graças a um excelente trabalho ofensivo. Tandberg amorteceu a bola para a norueguesa, Julie Blakstad, que dentro da área rematou de primeira, sem qualquer hipótese para Lena Pauels.

Só que apesar da superioridade inicial do Hammarby, as encarnadas conseguiram chegar à igualdade praticamente em cima do intervalo e depois de um lance de contra-ataque perfeito. Com pelo menos um golo em todos os jogos que realizou pelo Benfica, Cristina Martin-Prieto voltou a faturar, num lance onde a bola ainda acertou no poste, antes de entrar na baliza.

As duas equipas recolheram ao balneário com o 1-1 no marcador, mas o que se esperava para o segundo tempo acabou por não acontecer. O Benfica entrou com muita vontade de passar para a frente e foi mesmo o que aconteceu. A execução de Andreia Norton não foi perfeita, ao contrário da direção do remate, para o 2-1.

Até final, a formação sueca não conseguiu criar situações de perigo para a baliza de Lena Pauels e o resultado não se alterou. Desta forma, o Benfica entra com o pé direito na eliminatória e está mais perto de integrar a fase de grupos da Liga dos Campeões.