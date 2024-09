Uma jogava de rosa, a outra de preto.

Pode parecer estranho, mas esta noite jogou-se um dérbi de Lisboa no Estádio de Alvalade, entre o Sporting e o Benfica.

Feridas pelos acontecimentos recentes europeus, tristes para ambas as partes, foram as encarnadas a vencer no reduto do rival, por 2-0, e dar assim sequência ao registo invicto no campeonato feminino.

Em Alvalade, o encontro começou agitado. Bola cá, bola lá, ritmo alto e procura constante pelas balizas.

Siebert e Pauels foram brilhando entre os postes, com maior destaque para Siebert, já que o Benfica desde cedo se mostrou mais acutilante no último terço do terreno. Martín-Prieto, estranhamente, ainda desperdiçou a primeira oportunidade, mas não falhou a segunda.

FILME DO JOGO.

Aos 34 minutos, ultrapassou a defensiva leonina com classe e finalizou sem hipóteses para o 1-0 das águias: 11 golos em dez jogos para a avançada espanhola nesta temporada.

O Sporting reagiu, teve um golo anulado logo a seguir, por Telma Encarnação, e em cima do intervalo enviou uma bola ao poste. Collins preparava-se depois para fazer a emenda, mas Laís Araújo, em cima da linha de baliza, evitou o empate.

A reação leonina fazia crescer água na boca para o segundo tempo, mas o Benfica não deixou que essa resposta crescesse: a abrir a segunda, Nycole conduziu o contra-ataque das encarnadas e finalizou sem hipóteses para Siebert.

Com uma vantagem de dois golos, o jogo ficou ainda mais confortável para a águia.

O Sporting, naturalmente, foi à procura de reentrar na partida, mas sem sucesso. Se não era Lena Pauels – decisiva num par de ocasiões –, era a ineficácia da formação da casa a impedir o 2-1.

Aí, destaque maior para Ana Capeta, protagonista de um duelo intenso com a guarda-redes encarnada, mas sem nunca conseguir sair por cima.

O Benfica foi eficaz, seguro de si e por isso saiu de Alvalade com um sorriso na cara, depois do desgosto europeu: as comandadas de Filipa Patão assumem a liderança da tabela classificativa, com quatro vitórias em quatro jornadas.