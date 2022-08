A UEFA divulgou esta quarta-feira as três finalistas do prémio de Jogadora do Ano em 2021/22. Beth Mead (Arsenal), Lena Oberdorf (Wolfsburgo) e Alexia Putellas (Barcelona) estão na corrida pela distinção.

A avançada inglesa Mead parte em boa posição para conquistar o prémio, depois de ter conquistado o Campeonato da Europa Feminino, no qual foi ainda eleita melhor jogadora e marcadora (seis golos e cinco assistências).

Já a médio alemã, fez a «dobradinha» nas competições internas, além de ter sido vice-campeã do Euro, onde foi distinguida como melhor jovem.

A espanhola, vencedora da edição passada, atingiu o maior registou goleador da carreira na época passada, com 34 golos. Falhou o Europeu por lesão, mas foi eleita melhor jogadora e marcadora da Liga dos Campeões.

A vencedora será anunciada durante a cerimónia do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, em Istambul, na quinta-feira, dia 25 de agosto.