A poucas horas do arranque do Campeonato da Europa de futebol feminino para Portugal, Francisco Neto falou aos jornalistas e traçou o plano para defrontar a Espanha, na primeira jornada da fase de grupos.

O plano passa por perceber o contexto do jogo, tentar ser uma equipa competitiva e pontuar diante da atual campeã do mundo, que se pauta pela «forma como ataca» e o domínio que exerce sobre as adversárias.

«Acima de tudo, temos de ser uma equipa competitiva. Sabemos quem está à nossa frente, o nosso contexto e como temos conseguido chegar às fases finais. Tudo o que for numa fase tão curta é muito importante pontuar. Não é decisivo, mas seria sempre muito bom pontuar», admitiu.

«Espanha é uma equipa dominadora e expõe-se pela forma como ataca, com muitas jogadoras no meio-campo adversário. Coloca muita gente e projeta muito as duas laterais. A ideia seria empurrar a Espanha um bocadinho para trás, mas reconhecer o patamar em que estamos. Temos de aproveitar todas as oportunidades», acrescentou o técnico.

Recorde-se que as duas seleções já se defrontaram por duas ocasiões este ano, para a Liga das Nações, sendo que a Espanha saiu sempre vitoriosa (4-2 e 7-1).