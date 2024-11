A equipa feminina do Sporting recebeu esta sexta-feira o Vilaverdense e venceu por uns expressivos 4-0, numa partida que estava em atraso da terceira jornada do Campeonato Nacional.

Num jogo de sentido único para o Sporting, as leoas abriram o marcador muito cedo por intermédio de Miri O'Donnel (4m), e ao intervalo já venciam por dois golos com Ana Capeta (13m) a aumentar a vantagem para 2-0.

Na segunda parte continuou o domínio leonino, e já com Diana Silva em campo, foi a avançado do Sporting a ampliar o marcador para 3-0 à passagem do minuto 83 a passe de Cláudia Neto. Antes do final do encontro, Filipa Morais foi infeliz e marcou um auto-golo fechando o resultado em 4-0.

Com esta vitória, a sexta consecutiva, as leoas continuam no terceiro lugar da classificação, já o Vilaverdense permanece no último posto com oito derrotas em oito jogos.