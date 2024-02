O Benfica goleou o Ouriense por 6-1 e é cada vez mais líder do campeonato nacional de futebol feminino.

Aidou, com um bisou, Carole Costa, de grande penalidade, Paige Almendariz, Andrea Falcon e Daniela Silva marcaram os golos das encarnadas. Eliane Manbolamo assinou o único tento do conjunto visitante.

Com esta goleada, o Benfica é mais líder do campeonato nacional de futebol feminino, agora com 37 pontos, mais sete do que o Sporting, que perdeu no terreno do Racing Power por 1-0, com um golo de Jenny Vetter.