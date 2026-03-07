Histórico! Carole Costa tornou-se na jogadora com mais internacionalizações por Portugal. Ao ser titular na tarde deste sábado frente à Eslováquia - na qualificação para o Mundial de 2027 - a defesa central atingiu a marca dos 188 jogos pela Seleção Nacional feminina.

A jogadora do Benfica ultrapassou Ana Borges, que tem no total 187 internacionalizações. A jogadora de 35 anos estreou-se na Seleção em janeiro de 2008. Tinha, antes, passado pelas camadas jovens de Portugal.

«Referência dentro e fora das quatro linhas, Carole Costa tem sido uma das figuras centrais no crescimento de Portugal e uma das atletas mais marcantes da última década no futebol feminino nacional», escreveu a Federação Portuguesa ade Futebol (FPF) em comunicado.