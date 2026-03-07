Futebol Feminino
Há 1h e 35min
Feminino: Carole torna-se na jogadora mais internacional por Portugal
Defesa central atingiu a 188.ª internacionalização pelas «Navegadoras»
TFR
Defesa central atingiu a 188.ª internacionalização pelas «Navegadoras»
TFR
Histórico! Carole Costa tornou-se na jogadora com mais internacionalizações por Portugal. Ao ser titular na tarde deste sábado frente à Eslováquia - na qualificação para o Mundial de 2027 - a defesa central atingiu a marca dos 188 jogos pela Seleção Nacional feminina.
A jogadora do Benfica ultrapassou Ana Borges, que tem no total 187 internacionalizações. A jogadora de 35 anos estreou-se na Seleção em janeiro de 2008. Tinha, antes, passado pelas camadas jovens de Portugal.
«Referência dentro e fora das quatro linhas, Carole Costa tem sido uma das figuras centrais no crescimento de Portugal e uma das atletas mais marcantes da última década no futebol feminino nacional», escreveu a Federação Portuguesa ade Futebol (FPF) em comunicado.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS