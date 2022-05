A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira que a defesa benfiquista, Carole Costa, foi eleita a melhor jogadora do campeonato nacional de futebol feminino 2021/22.

A internacional portuguesa, de 32 anos, foi um elemento decisivo na equipa das «encarnadas» na conquista do bicampeonato, participando até ao momento, em 14 jogos da principal competição nacional, tendo apontado um dos golos da vitória sobre o rival Sporting (3-1), no passado domingo.

O prémio de jogadora revelação da competição foi entregue a Andreia Jacinto, centrocampista do Sporting, que disputou 16 jogos pelas «leoas» e contabilizando quatro golos e duas assistências.

A guardiã do Sporting de Braga, Patrícia Morais, foi eleita a melhor guarda-redes do campeonato, naquela que é a primeira temporada da internacional portuguesa ao serviço da formação minhota, terceira classificada do campeonato.