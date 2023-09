8-1!



O Benfica dizimou o Cliftonville no jogo das meias-finais do grupo 6 da qualificação para a Liga dos Campeões feminina. As águias vão defrontar assim o SFK Riga, em jogo agendado para sábado, com o vencedor a seguir em frente para a segunda eliminatória.



No Seixal, as águias não deram hipóteses ao conjunto da Irlanda do Norte e chegaram ao intervalo a golear por 4-0 graças aos golos de Marie Alidou, Lúcia Alves e Andrea Falcón e a um autogolo de Norney (lance caricato).

Na segunda parte o Benfica marcou mais quatro golos com Lara Martins em destaque. A jogadora de 16 anos bisou (um dos golos foi de letra!) no primeiro encontro na Champions! Incrível, não? Lúcia Alves também bisou na etapa complementar enquanto Beatriz Nogueira (outra estreia a marcar) também inscreveu o seu nome na lista de marcadores.