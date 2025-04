O Arsenal tinha pela frente uma equipa toda-poderosa. Nada mais, nada menos do que o Lyon, campeão europeu oito vezes no futebol feminino. Na primeira mão, as francesas venceram por 2-1.

Porém, as 'Gunners' conseguiram dar a volta aos acontecimentos e golearam o Lyon em casa por 4-1, neste domingo, na segunda mão da meia-final da Champions.

Endler, com um auto-golo aos cinco minutos, Mariona Caldentey (45'+1), Alessia Russo (46') e Caitlin Foord (63') fizeram os quatro golos do Arsenal. O Lyon reduziu já aos 81m, por Dumornay.

É a segunda vez que as inglesas chegam à final. Tal não acontecia desde 2007, quando venceram a competição. Agora, marcam encontro com o Barcelona de Kika Nazareth (lesionada). Curiosamente, estes dois clubes podem também ser os finalistas da edição masculina.

A final acontece no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no dia 24 de maio.