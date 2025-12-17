Na luta pela honra, Benfica e PSG empataram na noite desta quarta-feira a uma bola e despedem-se desta edição da Liga dos Campeões feminina sem qualquer triunfo.

Um começo de jogo para esquecer para as encarnadas culminou no golo parisiense logo aos cinco minutos, mas um penálti convertido por Carole Costa construiu o que restava do marcador.

Noite fria numa quase vazia Luz começou com o PSG por cima. Beatriz Cameirão perdeu a bola em zona proibida, Echegini recuperou e rematou forte e rasteiro, num lance em que pareceu que Lena Pauels podia ter feito mais.

O golo parisiense aqueceu um pouco o ambiente na casa das encarnadas e Lúcia Alves era quem espalhava mais as brasas. Na ala esquerda, a pequena jogadora do Benfica tentava aproximar as águias, ora por cruzamentos perigosos, ora com incursões para dentro da área gaulesa.

Ora, a internacional portuguesa tanto tentou que à passagem da meia hora, bailou perante Élise De Almeida e conquistou uma grande penalidade. Carole Costa assumiu a conversão e não vacilou perante Kiedrzynek.

O segundo tempo do jogo começou com um lance de muito perigo para as gaulesas.

Lance muito confuso com várias tentativas das jogadoras do PSG para colocar a bola no fundo das redes encarnadas. No final, Pauels conseguiu negar novamente o golo com uma grande defesa com o joelho.

As parisienses estava melhor no encontro e conseguiram chegar mesmo ao segundo golo. O Benfica não conseguiu aliviar um canto, Isabela com um grande cruzamento encontrou Kanjinga isolada ao segundo poste, e a avançada encostou para o fundo das redes. No entanto, o lance acabou por ser anulado por fora de jogo após uma longa revisão do VAR.

Antes do final, o PSG voltou a ameaçar por intermédio de Kanjinga uma vez mais. Canto batido no lado esquerdo, o Benfica não conseguiu afastar a bola e a jogadora gaulesa atirou por duas vezes ao poste.

Com este resultado, tanto o Benfica como o PSG despedem-se da Liga dos Campeões feminina no 16.º e 17.º lugar, respetivamente. As duas formações não conseguiram conquistar qualquer triunfo e somam dois pontos cada uma no final dos seis jogos disputados.