A equipa feminina do Benfica foi goleada esta quarta-feira pelo Barcelona, por 9-0, na primeira jornada do grupo D da Liga do Campeões.

As catalãs entraram muito fortes na partida, com Patri Guijarro a apontar o 1-0 no primeiro minuto de jogo. O segundo tento surgiu aos 14 minutos por intermédio de Monmatí que aproveitou uma recarga dentro de área. Aos 34, Oshoala rematou do meio da rua e fez o 3-0, não dando hipótese de defesa a Rute Costa.

No segundo tempo, a equipa do Barcelona começou como tinha terminado o primeiro e, aos 50 minutos, Caldentey fez o quarto para a equipa blaugrana. 15 minutos depois, Crnogorčević cabeceou para o 5-0. Dois minutos mais tarde, uma cara bem conhecida das encarnadas, Geyse, que jogou de águia ao peito durante uma época e meia, fez o sexto.

Aos 77 minutos, Clàudia Pina teve todo tempo do mundo para marcar o sétimo. Aos 84 minutos, Oshoala bisou na partida. Geyse não quis ficar atrás e aos 88 minutos fez o segundo da sua conta pessoal, fechando o marcador em 9-0.

Este resultado é o mais pesado sofrido pela equipa encarnada desde a sua criação em 2018.

Com esta derrota, a equipa do Benfica ocupa a última posição do grupo D, já o Barcelona divide a liderança com o Bayern, que venceu o Rosengard por 2-1.