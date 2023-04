Diana Silva acredita que ter a final da Liga dos Campeões feminina em Portugal, em 2025, seria uma excelente notícia para a promoção do futebol português, em geral, e da vertente feminina em particular.

«Pode significar muito para o futebol português. Vai trazer mais gente, mais visibilidade, mais patrocinadores. Vai ser um marco importante no trajeto de evolução do futebol feminino em Portugal. Seria muito positivo», referiu a jogadora da Seleção Nacional, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol.

Presente no Congresso da UEFA, realizado em Lisboa, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, revelou essa possibilidade de organização da final da Liga dos Campeões de futebol feminino, em 2025, sendo que o Estádio José Alvalade foi o palco proposto pela Federação Portuguesa de Futebol.

A seleção portuguesa prepara a estreia no Campeonato do Mundo, e nesta sexta-feira, em Guimarães, realiza um jogo particular com o Japão (17h), que na opinião de Diana Silva está entre as «melhores seleções do mundo».

«É uma equipa muito rápida, muito forte taticamente, tanto no processo ofensivo como defensivo. Vamos sentir dificuldades diante deste adversário, o que é bom para nos prepararmos», disse a internacional portuguesa.

«O Mundial está para breve e precisamos de estar ao nosso melhor nível. Estas seleções vão ajudar-nos a ter uma preparação melhor para o que aí vem», acrescentou a jogadora do Sporting.

Para além do jogo com o Japão, a seleção portuguesa vai defrontar ainda o País de Gales, em jogo também marcado para o Estádio D. Afonso Henriques, na terça-feira (17h30).