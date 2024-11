A equipa feminina do Barcelona viajou esta quinta-feira até à Áustria para bater o St. Polten por 4-1. Um resultado em que Kika Nazareth contribuiu com dois golos e uma assistência.

Um jogo de sentido único das catalãs, não deram hipótese às austríacas. ao intervalo já venciam por 3-0 com golos de Kika Nazareth (20 e 29m), e Vicky Lopez (31m).

Já na segunda parte, o Barça geriu o encontro mas ainda marcou mais um golo por intermédio de Alexia Putellas (57m) com assistência portuguesa, novamente Kika a brilhar em terras austríacas.

O melhor que o St. Polten conseguiu foi reduzir, por Maria Mikolajova (59m).

Com esta vitória, o Barcelona mantém o segundo lugar do grupo, com nove pontos, apenas atrás de Manchester City com 12 pontos. Na próxima jornada, as catalãs vão defrontar o Hammarby, da Suécia.

Veja aqui os golos da jogadora portuguesa: