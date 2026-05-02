O Torreense não foi além de um nulo na deslocação ao reduto do V. Guimarães, mas viu o deslize do Valadares Gaia terminar com uma recompensa histórica.

Isto porque o clube de Torres Vedras terá a oportunidade, na próxima época, de participar na ronda de qualificação para a Liga dos Campeões Feminina. Quer isto dizer que o Torreense já não sai do terceiro lugar (29 pontos) e fica, para já, com seis pontos de vantagem para o Valadares Gaia, que este sábado perdeu com o Rio Ave, por 1-0.