Futebol Feminino
Há 49 min
Torreense empata em Guimarães e vai discutir qualificação para a Champions feminina
Equipa de Torres Vedras beneficia também da derrota do Valadares Gaia (0-1) para manter terceiro lugar na Liga
DIM
Equipa de Torres Vedras beneficia também da derrota do Valadares Gaia (0-1) para manter terceiro lugar na Liga
DIM
O Torreense não foi além de um nulo na deslocação ao reduto do V. Guimarães, mas viu o deslize do Valadares Gaia terminar com uma recompensa histórica.
Isto porque o clube de Torres Vedras terá a oportunidade, na próxima época, de participar na ronda de qualificação para a Liga dos Campeões Feminina. Quer isto dizer que o Torreense já não sai do terceiro lugar (29 pontos) e fica, para já, com seis pontos de vantagem para o Valadares Gaia, que este sábado perdeu com o Rio Ave, por 1-0.
𝗣𝗲𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗶𝗿𝗮 𝘃𝗲𝘇 𝗻𝗮 𝘁𝘂𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼́𝗿𝗶𝗮, uma equipa do Torreense vai disputar uma competição europeia.— SCU Torreense (@scu_torreense) May 2, 2026
Estamos na ronda de qualificação para a 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻’𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲!
𝗢 𝗢𝗿𝗴𝘂𝗹𝗵𝗼 𝗱𝗼 𝗢𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘀𝗼𝗺𝗼𝘀 𝗻𝗼́𝘀! pic.twitter.com/qbEslBVKRI
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