O Benfica foi goleado esta noite na deslocação ao terreno do Lyon (5-0), em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões de futebol feminino.

Em França, Kadeisha Buchanan deu vantagem à equipa da casa aos 29 minutos, vantagem essa que foi ampliada dois minutos depois, por intermédio de Egurrola.

No segundo tempo, aos 53 minutos, Macaria assistiu Malard para o 3-0 – um belo golo, por sinal, que pode ver no vídeo abaixo – e fez ela própria o quarto aos 56 minutos, de penálti. Aos 63 minutos, Buchanan bisou para fazer o 5-0 final.

Com este resultado, o Benfica ocupa o terceiro lugar do grupo D, com um ponto conquistado, à frente do Hacken. O Lyon tem seis e o Bayern Munique quatro.