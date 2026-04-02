Sonia Bompastor, treinadora do Chelsea, deixou duras críticas ao VAR depois de ter sido «perdoada» uma expulsão a uma jogadora do Arsenal, que puxou o cabelo de uma atleta dos «blues».

O Chelsea venceu o Arsenal (1-0) na segunda mão dos «quartos» da Liga dos Campeões feminina. Apesar do triunfo, foram as «gunners» quem avançaram para as «meias» da competição.

Após o jogo, na flash interview, a técnica do Chelsea lamentou a falta de eficácia da equipa e aproveitou para lançar a polémica do jogo. A extremo norte-americana, Alyssa Thompson, avançava pelo corredor quando foi puxada pelo cabelo por Katie McCabe. Bompastor afirmou que as jogadoras «não merecem este nível de arbitragem».

«O cabelo de uma das minhas jogadoras foi puxado. Não percebo porquê que o VAR não pode ver isso. É muito claro para mim. A este nível não vês isto no VAR. As pessoas podem rir mas é difícil ver estas decisões controversas» afirmou, mostrando a imagens em direto.

No exato lance, Sonia Bompastor viu o amarelo por protestos e acabou mesmo por ver o segundo – e ser expulsa – por continuar a contestar a decisão. «Sou eu quem termina o jogo com um cartão vermelho. McCabe deveria ser a jogadora que não estaria em campo.»

Já Renée Slegers, treinadora do Arsenal, afirmou que não viu o lance. «Não vi o incidente em campo quando aconteceu, mas vi a Katie a ir ter com a Alyssa para pedir desculpa», referiu.

A defesa do Arsenal – McCabe – esclareceu que não tinha intenção de puxar o cabelo da adversária. «Só quero esclarecer que estava genuinamente a tentar agarrar a camisola. Nunca iria querer puxar o cabelo a alguém. Todo o respeito pela Thompson», escreveu no Instagram.