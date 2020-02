O Benfica confirmou, esta sexta-feira, a contratação da futebolista nigeriana Christy Ucheibe para a equipa feminina.

A jogadora de 19 anos, internacional jovem pela Nigéria, estava na Suécia, país no qual representou o Assi IF. Nas seleções jovens, esteve presente no Mundial sub-17 de 2016 e no Mundial sub-20 de 2018.

LEIA MAIS: todas as notícias do Benfica