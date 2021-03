O Benfica conquistou, esta quarta-feira, a segunda edição da Taça da Liga feminina de futebol, ao vencer o Sporting por 2-1, na final realizada no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

A equipa comandada por Filipa Patão entrou a todo o gás no dérbi, já vencia por 2-0 aos 12 minutos e acabou por revalidar o título que já tinha conquistado na estreia da prova, há pouco mais de dois meses, a 6 de janeiro, ante o Sporting de Braga (3-0).

O Sporting, que ficou a jogar com mais um após a expulsão de Beatriz Cameirão aos 34 minutos, só conseguiu reagir no marcador no início da segunda parte, ao minuto 51, mas não conseguiu chegar ao empate nos quase 50 minutos (com compensação, claro) que teve pela frente em superioridade numérica.

Mais do que isso, as leoas sofreram a primeira derrota da época, após 16 vitórias e um empate, tendo mesmo sofrido a primeira derrota ao fim de mais de um ano. A última tinha sido a 29 de fevereiro de 2020, no último jogo oficial realizado na época passada, frente ao Sp. Braga (0-3), também para a Taça da Liga.

Com esta derrota, ainda não foi desta que Susana Cova, à segunda época, conquista o primeiro título pelo Sporting. Já Filipa Patão conquista, em três meses no comando técnico do Benfica, o segundo título: ambos foram a Taça da Liga, pelo meio com a final da Taça de Portugal de 2019/2020 perdida para o Sp. Braga.

Sporting-Benfica: o filme do jogo da final da Taça da Liga

Em campo, o marcador cedo foi desfeito graças a uma entrada forte do Benfica, que teve uma Kika Nazareth endiabrada na fase inicial do encontro. Aos quatro minutos, Cloé recuperou a bola à entrada da área contrária a Andreia Jacinto, serviu para o remate de Kika Nazareth, Inês Pereira defendeu para a frente e Cloé, na recarga, rematou para o fundo da baliza. A canadiana voltou a marcar na final da Taça da Liga, tal como já tinha feito às bracarenses.

Oito minutos bastaram para a equipa encarnada dobrar a vantagem, o que aconteceu num penálti apontado pela brasileira Nycole, após falta de Ana Borges sobre Kika Nazareth.

Com a expulsão por acumulação de amarelos de Beatriz Cameirão, o fulgor ofensivo do Benfica deixou de ser tão evidente e o Sporting, em crescendo, reduziu no início da segunda parte por Bruna Costa, de cabeça, após um cruzamento de Ana Capeta.

Na reta final, o empate esteve muito perto em duas ocasiões. Se aos 82 minutos Andreia Jacinto desperdiçou na cara de Letícia e rematou por cima, ao minuto 90 foi a recém-entrada Carolina Mendes a rematar com estrondo ao poste: não teve a felicidade de decidir, o que tinha feito no dérbi do campeonato, no passado sábado.

Nos oito minutos de compensação, que se estenderam a 11 após assistência a duas jogadoras, nada mais mudou e o Benfica continua como único vencedor da Taça da Liga feminina.