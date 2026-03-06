Filipe Pereira, também conhecido por Filipe Linz no mundo do desporto, foi condenado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por vários casos de assédio sexual e comportamentos discriminatórios face a seis atletas.

No total, o técnico do Guia FC, da II Divisão nacional de futebol feminino, foi suspenso por um período de 12 meses e 15 dias, ficando obrigado a pagar 918 euros de multa.

O próprio clube, sediado em Albufeira, foi condenado a dois jogos à porta fechada e uma multa de 2.040 euros. O presidente Alexandre Santos e a vice-presidente Sandra Santos foram suspensos, um por um mês, outro por dois, por terem desvalorizado as acusações das jogadoras.

O acórdão do processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol reúne várias provas do sucedido, entre mensagens e testemunhos de jogadoras e ex-atletas do clube.

O acórdão tem até imagens de conversas entre Filipe Pereira e jogadoras pelo Whatsapp, em que enviou mensagens como «Faz uma conta de Onlyfans, sempre é melhor do que ir para a rotunda. Eu subscrevia», ou «hoje que ias tomar banho comigo é que não vais?», como mostra a GALERIA acima.

Outros testemunhos alegam que Filipe passava por jogadoras e dizia «gostosa», dava «toques insinuantes» ou que se referia frequentemente aos seios de atletas: «Disse que duas ou três vezes que eu tinha airbags e que não me afogava». O treinador foi ainda condenado por discriminar jogadoras com excesso de peso.