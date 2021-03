O selecionador nacional da equipa feminina de Portugal, Francisco Neto, convocou 25 jogadoras para o play-off de acesso ao Europeu de 2022, no qual a formação das quinas vai lutar por uma vaga na fase final com a Rússia.

Em relação à convocatória para os jogos com a Finlândia e a Escócia, do grupo de qualificação, destaque para a chamada de Mariana Azevedo, que é a única novidade para o play-off. A jogadora do Famalicão já tinha sido chamada a um estágio da seleção principal em junho de 2018, mas ainda não se estreou.

Face às 26 eleitas para os jogos com as finlandesas e as escocesas, saem Ana Seiça (Benfica) e Mónica Mendes (Sporting).

Com vista à fase final do Europeu, que se joga em julho de 2022 em Inglaterra, Portugal defronta a Rússia no Estádio do Restelo a 9 de abril (18h30). Quatro dias depois, a 13 de abril, pelas 15 horas (hora portuguesa), a equipa comandada por Francisco Neto joga ante as russas na Sapsan Arena, casa do FC Kasanka, clube satélite do Lokomotiv Moscovo.

Portugal procura a segunda presença no Europeu feminino, depois de ter ido de forma inédita à prova em 2017, na Holanda. Esta é a quarta chegada a um play-off.

As convocadas: