A árbitra portuguesa Sandra Bastos vai dirigir, na próxima quinta-feira, o jogo entre a Venezuela e a Argentina, a contar para o Grupo B da Copa América feminina, que decorre na Colômbia.

Sandra Bastos, de 44 anos, foi nomeada para arbitrar o jogo da quinta e última jornada da fase de grupos, no estádio Centenário, em Armenia, numa partida em que será auxiliada pela compatriota Andreia Sousa, de 35 anos.

A dupla portuguesa já tinha igualmente dirigido o encontro entre o Peru e a Venezuela (0-2), da terceira jornada do Grupo B. No caso da assistente Andreia Sousa, será a terceira partida, depois de ter integrado a equipa de arbitragem do Argentina-Peru (4-0), na segunda ronda.

As duas árbitras da Federação Portuguesa de Futebol integram os quadros da UEFA e foram convidadas para integrar o lote de árbitras na Copa América.