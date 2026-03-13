Daniel Santos, português que treinava a seleção feminina do Luxemburgo, foi despedido após polémica com o plantel.

Num comunicado realizado pela Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), a entidade partilhou que recebeu várias denúncias que referiam mensagens inadequadas enviadas pelo treinador a algumas jogadoras da equipa.

«Estes comportamentos, ocorridos no âmbito de uma relação de autoridade e responsabilidade, são contrários aos valores éticos e ao quadro de respeito exigido pela FLF», referiu a federação em comunicado.

Nascido no Luxemburgo, mas com nacionalidade portuguesa, o treinador de 44 anos era o selecionador da equipa principal feminina desde 2023, já depois de ter passado também pelas sub-17 femininas. Dado os factos, a FLF não hesitou em tomar medidas, procurando preservar a integridade das jogadoras.

«Assim que estes factos chegaram ao nosso conhecimento, agimos sem demora para proteger as jogadoras em causa e preservar a integridade do ambiente desportivo. Os testemunhos recolhidos e a manifesta perda de confiança expressa pelas jogadoras tornaram impossível qualquer colaboração», pode ler-se.

Daniel Santos orientou a seleção num total de 36 jogos, perfazendo 11 vitórias. Portanto, deixa, assim, de forma imediata o cargo de selecionador. A FLF sublinhou a posição contra este tipo de comportamentos.

«A federação sublinha que comportamentos que atentem contra a dignidade não podem, em caso algum, ser tolerados e continuará a prestar o seu apoio às jogadoras em causa», concluiu.