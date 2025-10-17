O Glasgow City é o adversário do Sporting nos oitavos-de-final da Taça Europa, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira na Suíça.

A primeira mão será disputada na Escócia, a 11 ou 12 de dezembro, enquanto o jogo decisivo terá lugar em Lisboa, a 19 ou 20 do mesmo mês, com as leoas a beneficiarem do «fator casa». Recorde-se que, para chegar a esta fase, o Sporting teve de levar a melhor sobre o Rosengard, na segunda eliminatória da competição.

Caso a equipa portuguesa garanta a passagem à próxima fase, irá defrontar as vencedoras do duelo entre Ajax e Hammarby.

Confira aqui o sorteio dos oitavos-de-final: