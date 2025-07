«Pensar jogo a jogo e dar o melhor para, no terceiro jogo, estarmos a depender só de nós» é o plano traçado por Dolores Silva para a fase final do Europeu feminino de futebol, no qual Portugal se estreia, esta quinta-feira (20:00), frente à campeã do Mundo, Espanha, num encontro que será dirigido pela romena Iuliana Demetrescu.

«Sabemos que vamos defrontar a melhor seleção do Mundo. É o que é, estamos cá, queremos jogar contra as melhores e estamos muito motivadas para tentar corrigir o que fizemos de menos bem [nos últimos jogos]», explicou a médio do Sp. Braga.

É sobretudo importante «ter os pés assentes na terra» num Grupo B com «grandes adversidades», no qual as Navegadoras vão igualmente defrontar a Itália (7 de julho) e a Bélgica (11 de julho).

«Muito feliz por estar em mais uma fase final e contribuir para o crescimento do futebol feminino», a capitã da Seleção fala no «cumprir de um sonho» com a presença no Europeu.

De recordar que apenas os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para os quartos de final do torneio, que se disputa até 27 de julho, na Suíça.