A Federação Espanhola de Futebol confirmou esta segunda-feira a renovação de Montse Tomé.

Em comunicado, o organismo anunciou o novo vínculo com a selecionadora nacional de futebol feminino, que é válido até 2025. No cargo desde setembro do ano passado, Montse Tomé conta já com uma Liga das Nações no currículo, precisamente na primeira edição da prova.

Além disso, garantiu também a presença da «la roja» nos Jogos Olímpicos de Paris.