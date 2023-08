Agitação no futebol feminino dos Estados Unidos da América. Após a fraca prestação das norte-americanas no Mundial feminino, que se realizou na Austrália e Nova Zelândia, tendo esta sido a pior de sempre, o selecionador Vlatko Andonovski apresentou a sua demissão do cargo, de acordo com uma fonte próxima do processo.

As norte-americanas, detentoras de quatro títulos mundiais (1991, 1999, 2015 e 2019) e bicampeãs em título, nunca tinham ficado fora do pódio em oito edições do campeonato.

Nesta edição do Mundial, que decorre na Austrália e Nova Zelândia e culminará na final entre a campeã europeia Inglaterra e a Espanha no domingo, as norte-americanas estavam no mesmo grupo de Portugal, com quem empataram sem golos. Apesar disso, conseguiram passar para os oitavos de final.

No entanto, nessa fase, enfrentaram a forte seleção da Suécia e, após outro empate sem golos, as norte-americanas foram eliminadas na disputa de penáltis (5-4).

Segundo fontes próximas, Andonovski, de 46 anos, que estava à frente da equipa feminina dos Estados Unidos desde 2019, optou por renunciar ao cargo, após um acordo com a Federação norte-americana. A treinadora-adjunta Twila Kilgore deverá assumir interinamente a posição.