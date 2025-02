O Utah Royals anunciou a contratação de Mariana Cabral para a equipa técnica do futebol feminino, juntando-se assim ao treinador principal Jimmy Coenraets.

A antiga treinadora do Sporting deixou o clube durante a temporada 2024/25 e ruma agora pela primeira vez para o estrangeiro, assumindo o papel de adjunta. Recorde-se que no plantel do Utah Royals está também a antiga avançada do Benfica, Cloé Lacasse.

No currículo, Mariana Cabral tem uma Taça de Portugal e uma Supertaça, conquistadas no comando técnico da equipa de futebol feminino do Sporting.