Catarina Campos é uma das 13 árbitras nomeadas para a fase final do Euro 2025 feminino de futebol, segundo anunciou esta segunda-feira o Comité de Arbitragem da UEFA.

A UEFA explica que «as equipas de arbitragem em cada jogo serão compostas por uma árbitra, duas árbitras assistentes e uma quarta árbitra. Uma equipa de dois árbitros de vídeo estará presente em cada jogo e operará durante todo o torneio na sede da UEFA em Nyon, na Suíça», pode ler-se no comunicado do organismo.

Recorde-se que a juíza de 39 anos esteve em destaque no sábado, por ter sido a primeira mulher a arbitrar no principal escalão do futebol português, no jogo entre Casa Pia e Rio Ave, na abertura da 27.ª jornada.

De resto, Tiago Martins também foi chamado para VAR, enquanto Andreia Ferreira Sousa e Vanessa Gomes estão destacadas para o papel de adjuntas.

Nesta edição, também contará com a árbitra Edina Alves Batista, do Brasil, devido a uma cooperação entre a UEFA e a CONMEBOL.