Portugal prepara-se para participar no terceiro Europeu de futebol feminino consecutivo. Durante a competição, a disputar entre dois e 27 de julho, na Suíça, as jogadoras vão ficar alojada na cidade de Genebra.

A equipa das 'quinas' vai estrear-se, no Grupo B, frente à Espanha, campeã do mundo e detentora da Liga das Nações, no dia 3 de julho, em Berna, defrontando, quatro dias depois, em 7, a Itália, precisamente em Genebra, e a Bélgica, no dia 11, em Sion.

Durante a competição, a formação comandada por Francisco Neto vai ter como 'quartel-general' o Geneva Marriott Hotel, em Genebra, utilizando, para treinos, o Stade des Arbères, recinto utilizado pelo clube FC Meryn, a cerca de três quilómetros da unidade hoteleira.

Para chegar à terceira fase final consecutiva, Portugal venceu o Grupo B3, superando Irlanda do Norte, Bósnia-Herzegovina e Malta, e, depois, superou dois play-offs, face a Azerbaijão (4-1, fora, e 4-0, em casa) e República Checa (1-1, em casa, e 2-1, fora).

A 14.ª edição do Europeu feminino vai ser disputada entre 2 a 27 de julho, em oito cidades suíças.